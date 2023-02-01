وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن ذلك جاء خلال لقاء اشتيه اليوم الأربعاء، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني لارس حيث بحثا سبل الحفاظ على حل الدولتين.



وقال اشتيه إنه لمواجهة أجندة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإجراءاتها يجب الاعتراف بدولة فلسطين ووضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية على الفلسطينيين وتسارع من وتيرة التوسع الاستيطاني، وتعمل على إقرار المزيد من القوانين العنصرية والعقابية التي من شأنها تأجيج الصراع.



وتابع رئيس الوزراء: "نعيش الآن في فراغ سياسي، ويجب العمل على خلق أفق سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، داعيا ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام للعب دور فاعل في ذلك.