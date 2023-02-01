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رئيس الوزراء: أصدرنا قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقارى

الأربعاء، 01 فبراير 2023 01:09 م
رئيس الوزراء: أصدرنا قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقارى رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على الجلوس مع كل الجهات الإنتاجية خاصة الصناعية للوقوف على المشاكل التي يواجهها وتجاوز هذه العقبات لأنه القطاع الأهم بالنسبة للدولة المصرية.

 

عن التحديات التي تواجه القطاع العقاري، أضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى: "كان هناك تحديات تواجه القطاع العقارى في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، فجلسنا مع قطاع التطوير العقارى وحددوا عددا من المطالب وبناءً على التنسيق مع وزير الإسكان أصدرنا قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقارى وأهمها مد الممد الزمنية للمشروعات بنسبة 20 % للمدة الموجودة وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم.


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