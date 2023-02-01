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خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة بعد اعتمادها

الأربعاء، 01 فبراير 2023 03:46 م
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة بعد اعتمادها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية  للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81% بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.
 
1-التوجه إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.
 
2-تسديد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.
 
3-إحضار إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وصورة شخصية لولى الأمر، وكذلك إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.
 
4-تسليم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التابع لها الطالب.
 
5-تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.
 
6-التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.
 
7-يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا، على أن يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.
 
8-يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع إرفاق 2 صورة من البطاقة الخصية لولي الأمر.
 
9-تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.
 
10-فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها.
 
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين، وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:
فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر )، الثالث عشر ( البدرشين ) ، الرابع عشر ( العياط ) ، الخامس عشر ( بولاق الدكرور ) ، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة ) ، الثامن عشر ( أوسيم )، التاسع عشر ( أبوالنمرس )، العشرون ( الواحات البحرية).

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