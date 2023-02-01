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خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 08:44 م
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية
كتبت - مرام محمد

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يتساءل أولياء الأمور فى محافظة الجيزة عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023 للعام الدراسى الحالى 2022-2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإعلانها من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بنسبة نجاح بلغت 76.81%.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة.
 
1-توجه إلى الموقع الذي أتاحته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للاستعلام عن النتيجة، على الرابط التالي:
2- اختر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ترم أول.   
 
3- ثم اكتب رقم جلوسك.   
 
4- اضغط على عرض النتيجة.
 
جدير بالذكر أن ترتيب الإدارات التعليمية جاء بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالى:
فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر ( البدرشين ) ، الرابع عشر ( العياط ) ، الخامس عشر ( بولاق الدكرور ) ، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة ) ، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية). 
 
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجه القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.

 


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