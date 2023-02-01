حملات مكبرة لمتابعة الأسعار وتوافر السلع فى أسواق البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشن الجهات الرقابية بالتنسيق مع مجال المدن المختلفة بمحافظة البحر الأحمر، حملات متكررة على الأسواق المختلفة ومعارض أهلا رمضان المنتشرة بجميع مدن المحافظة، لمتابعة الأسعار وتوافر السلع الغذائية بالغردقة.

ففى مدينة الغردقة استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه، بشن الحملات اليومية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع والمواد الغذائية بالمدينة حيث تم المرور على معرض أهلا رمضان بشارع المصالح ومعرض حزب مستقبل وطن بحوار مدرسة محمد الطيب، وعدد من السوبر ماركت، وذلك للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية السكر والشاى والأرز والدقيق والمكرونة والزيت الخ وبيعها بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت اللجنة على توافر جميع السلع الاستراتيجية وقامت بمتابعة الأسعار مثل سعر 14.5 جنيه بجميع المنافذ التى مرت بها اللجنة اليوم ويوجد دقيق من 18.5 إلى 19 والسكر من 17.5 إلى 20 جنيها بخيمة أهلا رمضان وسعر الزيت 700 جرام بـ35 جنيها و40 جنيها ويوجد زيت لتر 49 جنيها، ودقيق 18 جنيها.

وفى مدينة رأس غارب كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب اللجنة المشكلة من إدارة مكتب التموين المتابعة الميدانية والصحة والبيئة بشن الحملات التموينية بصفه يوميه وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والتجارية ومراقبة وضبط الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة.

وأكد رئيس المدينة على قيام أعضاء مكتب التموين بالمرور على المخابز والتحقق من وزن رغيف الخبز وارصدة الدقيق والتفتيش على الأسواق والمحلات العامة والسوبر ماركت، كما تم المرور والتفتيش على شادر أهلا رمضان لمتابعة توافر السلع الأساسية وجودتها تاريخ صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه، والتزام التجار بالأسعار المعلنة، كذلك المرور على محلات بيع اللحوم المصنعة لتأكد من جودتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه، وأسفرت الحملة عن تحرير عشرات المحاضر فى مدن الغردقة وراس غارب ومنها محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

من جانب آخر نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم بتكليف من اللواء أشرف البيه رئيس المدينة حملة للتفتيش والمرور على المنشآت السياحية بالتنسيق مع الطب البيطرى والإدارة الصحية والأمن الصناعى ومكتب العمل والبيئة مدينة والشئون القانونية بالمدينة تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

وأشادت اللجنة بتوافر الاشتراطات البيئية ووجود تراخيص للمنشأة كما وجدت بعض الملاحظات الصحية واشتراطات الأمن الصناعى وعدم استيفاء نسبة 5% من تعيين العمالة من ذوى الاحتياجات الخاصة عدم تسوية رصيد الاجازات عدم تقديم ما يفيد عمل نسخة عقد لكل عامل ووجود عدد 9 عمالة اجنبية بدون تصريح.

وقامت اللجنة بالإنذار والتنبيه على استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والأمن الصناعى والسلامة المهنية، حيث وجه رئيس المدينة على تنفيذ هذه الحملات التفتيشية بصفة دورية وتكثيف الرقابة على جميع المنشآت والعمل على تفعيل جميع الجهات الرقابية بالمدينة والتعاون المستمر بينهم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وكانت أقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المهندس ربيع إسماعيل، مدير المديرية، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، برئاسة خالد رضا، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عدة معارض أهلا رمضان بمدن البحر الأحمر لتخفيف على كاهل المواطنين، وذلك من خلال بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومن خلال توفير جميع السلع بكميات كبيرة.

وانطلق منذ عدة أيام العمل بمعارض أهلا رمضان، حيث أقيم المعرض بمدينة الغردقة أمام موقف السرفيس، وسوق الخضروات الجديد، بنهاية شارع المصالح، والتى تعد أحد المناطق الأكثر ازدحاما بالمواطنين، وأكثر مناطق يتردد عليها أهالى مدينة الغردقة، ما يشهد المعرض حالة من القوه الشرائية الكبيرة.

من جانبه قال المهندس أحمد الدقاق، مدير إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، أن تنفيذا لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بتوفير السلع الغذائية لأسعار مخفضة بالمحافظات تم إقامة عدة معارض أهلا رمضان فى مدن المحافظة وخاصة فى مدينة الغردقة لبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف رئيس إدارة الرقابة التجارية لـ"اليوم السابع"، أن أغلب المعارض التى تمت إقامتها، أغلب السلع فيها منتجات غذائية وتباع للمواطن بأسعار الجملة، وذلك بمشاركة الشركات الكبرى، بحيث تم التأكيد على تطبيق اعلى نسبة خصم لتصل للمواطن بسعر مناسب له.

وتابع: تم إقامة المعرض فى مدينة الغردقة بجوار موقف السرفيس وشارع المصالح أكبر منطقة فى المدينة يتردد عليها المواطنين، لذلك يشهد معرض الغردقة قوة شرائية كبيرة، ويقوم المواطنين بشراء كل متطلباته من المعرض وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر.



IMG-20230131-WA0004



الحملات الرقابية بالبحر الأحمر



الرقابة على الأسعار فى معارض أهلا رمضان



الرقابة على المخابز



الرقابة علي المنشآت السياحية



حملات رقابية علي الأسواق