اليوم السابع
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الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:21 م
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حركة الملاحة تسير بشكل طبيعى فى قناة السويس

الأربعاء، 01 فبراير 2023 08:04 م
حركة الملاحة تسير بشكل طبيعى فى قناة السويس قناة السويس -أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعى ولم تتأثر بسبب عطل فى إحدى السفن.
 
وأوضحت المصادر أن ما تردد عن جنوح سفينة بالمجرى الملاحى تسبب فى توقف حركة الملاحة عارى تماماً من الصحة، مؤكدة أن سفينة الغاز الطبيعى المسال "جريس إيميليا" تعرضت لعطل فى دفة القيادة "التوجيه" فى منطقة البحيرات فى الجزء الجنوبى لقناة السويس.
 
وأكدت المصادر أن السفينة تعطلت فى منطقة البحيرات المرة ولم تؤثر على حركة الملاحة وأنها تسير بشكل طبيعي، مؤكدة أن هيئة قناة السويس، تعمل على إصلاح عطل التوجيه ، وأن العطل بسيط وجارى إصلاحه.
 
 

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