حركة الملاحة تسير بشكل طبيعى فى قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس ، أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعى ولم تتأثر بسبب عطل فى إحدى السفن.

وأوضحت المصادر أن ما تردد عن جنوح سفينة بالمجرى الملاحى تسبب فى توقف حركة الملاحة عارى تماماً من الصحة، مؤكدة أن سفينة الغاز الطبيعى المسال "جريس إيميليا" تعرضت لعطل فى دفة القيادة "التوجيه" فى منطقة البحيرات فى الجزء الجنوبى لقناة السويس.