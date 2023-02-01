حالة الطقس فى دمياط.. رياح شديدة وأمطار متفرقة بعدة مدن

تشهد محافظة دمياط نشاطا فى سرعة الرياح بشكل ملحوظ، يصحبه تساقط أمطار متفرقة على عدد من مدن المحافظة، لتستمر موجة الطقس السئ التى تشهدها دمياط هذه الأثناء، وتأثرت مدينة عزبة البرج بنوات الأمطار، الأمر الذي قد يدفع رحلات الصيد إلي توقف عملها حال استمرار موجة الطقس السئ داخل المحافظة، خاصة عقب تعرض المحافظة لنوات رياح شديدة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

كانت محافظة دمياط قد شهدت على مدار اليومين الماضيين موجة من الطقس السئ أعقبها تساقط امطارا متفرقة وسرعة في الرياح مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة خاصة مدينتي رأس البر، وعزبة البرج، إضافة إلي بعض قري دمياط.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعداد المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس.

واضافت محافظ دمياط أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف اولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.

وفي سياق متصل قامت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بدمياط، بنشر معداتها بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن تزويدها بالفرق المدربة للتعامل بشكل مع تراكمات مياة الأمطار، كما قامت الوحدات المحلية داخل المحافظة بتكثيف حملات تطهير بالوعات مياة الامطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة، فضلا عن تشكيل لجان لمتابعة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المدينة.

واعلنت هيئة ميناء دمياط عن استمرار العمل داخل الهيئة بشكل طبيعي حتى الآن دون توقف، والتي شهدت اليوم تداول لسفن البضائع والحاويات دون تأثر بحالة الطقس داخل المحافظة، كما استمرت رحلات الصيد بمدينة عزبة البرج وكلك العمل داخل بوغاز المدينة، غير أنه من المتوقع تأثر رحلات الصيد حال استمرار تساقط الأمطار خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح التى تشهدها دمياط اليوم

كما قامت إدارة مرور دمياط بتكثيف حملاتها بشأن تحقيق السيولة المرورية خاصة بالمناطق التي ستشهد اعمال تطوير داخل مدن وقري دمياط تحسبا لأية طوارئ تحدث جراء تغيرات حالة الطقس.