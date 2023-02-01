"جونتر السادس" أغنى كلب فى العالم ثروته 400 مليون دولار.. فيلم وثائقى

كتب- وكالات

كشفت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، عن عمل فيلم وثائقى عن جوانب عدة من حياة أغنى كلب فى العالم، والذى تبلغ ثروته نحو 400 مليون دولار.

وقالت الصحيفة أن "الكلب الأغنى فى العالم جونتر السادس، يعيش فى القصر السابق لمغنية البوب مادونا، ويستمتع برحلات استكشافية فى جميع أنحاء إيطاليا.

ووفقا لأحد المخرجين الذى قرر تصوير فيلم كامل عن قصة حياته، فإن حياة الكلب الشهير مليئة بالأسرار.

وأضافت ال"ديلى ستار": أن "جونتر السادس" والذى ينتمى لفصيلة "الراعى الألماني"، يعيش حياة مليئة بالترف داخل قصر مادونا الفاخر الذى تبلغ قيمته 23.5 مليون جنيه إسترلينى (29 مليون دولار)، مشيرة إلى أنها ثروة من واحدة من ثروات الكلب العديدة.

ووثق الفيلم الوثائقى Gunther's Millions، قصة "الحكاية الخيالية" بالتفصيل، ولكن يبدو أن قصة الكلب بها أسرار أكثر قتامة ومخفية.

وقال المخرج أوريلين ليتورجي: القصة تبدو جنونية، وكنا بطبيعة الحال فضوليين منذ البداية، وعلى مر السنين، نقلت الكثير من وسائل الإعلام قصصا عن "جونتر"، ولكن هذه المرة، تمكنا من الاقتراب منه بشكل غير مسبوق".

وأضاف "لم يحصل أحد على هذا النوع من الوصول الذى حصلنا عليه لسرد القصة بالكامل وللتعمق أكثر فى حياته".

وذكرت عدة تقارير أن جونثر ورث 64.9 مليون جنيه إسترلينى (80 مليون دولار) ثروة الكونتيسة الألمانية الراحلة كارلوتا ليبنشتاين التى توفيت عام 1992.

وجاء فى الفيلم الوثائقى أنه تم تكليف الرجل الأعمال الإيطالى ماوريتسيو ميان، صديق نجل الكونتيسة ليبنشتاين، الذى توفى منتحرا، برعاية "جونتر السادس".

وقام وقتها ببناء إمبراطورية حول ذلك الحيوان الأليف، حسبما أفاد موقع "فوكس بيزنس" عن الحكاية الغريبة المرتبطة بقصص الكونتيسة.

وقال ليتورجى عن ماوريتسيو: "علمنا لاحقا أنه كان مرتبطا جدا بالكونتيسة وبابنها الذى فقدته، سأقول أن هذه الشخصيات تمثل شيئا عميقا جدا بالنسبة له، كان علينا أن نتعمق أكثر لفهم ذلك".