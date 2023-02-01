جرم سماوى متوهج يظهر فى سماء شرق سيبيريا.. فيديو

وكالات الأنباء

فوجئ سكان مدينة كراسنودار الروسية فى شرق سيبيريا مساء أمس الثلاثاء، بوهج ساطع ناجم عن سقوط جرم سماوى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وعلّق، سيرجى فيسيلكوف، مدير مختبر فى جامعة سيبيريا الحكومية على ظهور الجرم السماوى فوق كراسنودار قائلا:" لا شك أن هذا شهاب ساطع، وقد غطى سطوعه على وهج القمر الكامل، وأبعاده يمكن أن تتراوح بين متر واحد و5 أمتار".

وأشار إلى أن حجارة مثل هذه غالبا ما تحترق في الغلاف الجوى كليا تقريبا، لكن بعض مخلفاتها يمكن أن تسقط على سطح القمر.

وشدد عالم الفلك على ضرورة تحديد مسار تحليق الشهاب والمقارنة بينه وبين مسار شهاب آخر اقترب يوم 26 يناير الماضي إلى مسافة قصيرة جدا من الأرض. وقد يينتمي كلا الجرميْن السماوييْن إلى أسرة واحدة للكويكبات.