جارديان: اضطراب حركة السفر فى بريطانيا مع بدء إضراب سائقى القطارات

كتبت رباب فتحى

يواجه ركاب السكك الحديدية في جميع أنحاء بريطانيا مزيدًا من الاضطراب اليوم الأربعاء، مع عدم وجود قطارات على الإطلاق في معظم الطرق في إنجلترا، حيث يبدأ سائقو القطارات أول يومين من الإضرابات هذا الأسبوع.

وسيؤثر اليوم السابع من سلسلة الإضرابات التى بدأت العام الماضي من قبل نقابة "أسليف" على 14 شركة عاملة، مع تعليق خدماتها بالكامل باستثناء أربع منها.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه طُلب من الركاب التحقق من توافر القطارات قبل محاولة السفر أو التنقل، وتأمل سكة حديد الجنوب الغربي، حيث لا يضرب سوى سائقي المستودعات ، تشغيل خدمة كاملة.

وسينظم إضراب آخر لمدة 24 ساعة بواسطة "أسليف" يوم الجمعة.

وحذرت نقابة سائقي القطارات من احتمال حدوث المزيد من الإضرابات ، مدعية أن المفاوضات لتسوية الخلاف حول الأجور "تراجعت".

قال سايمون ويلر ، مساعد الأمين العام لنقابة "أسليف" ، إن العرض الأولي الذي قدمه الشهر الماضي مفاوضون من مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG) ، بنسبة 8٪ على مدى عامين ، كان "مصممًا للفشل".

وغضب أعضاء النقابة لأنه تم نشر العرض على الفور فى الصحف قبل أن تتمكن من الرد ، معتبرا أن هذه الخطوة "كسرت كل الثقة".

وأضاف ويلر أن سائقي القطارات غاضبون الآن من تفاصيل العرض وكانوا يضغطون على النقابة للدعوة إلى مزيد من الإجراءات.

وقال متحدث باسم مجموعة توصيل السكك الحديدية إن الزيادة المقترحة سترفع متوسط رواتب السائقين من 60 ألف جنيه إسترليني إلى ما يقرب من 65 ألف جنيه إسترليني ، وحث النقابة على "الانخراط بشكل بناء لدفع المحادثات إلى الأمام".

وفقًا لـ مجموعة توصيل السكك الحديدية ، كلفت الإضرابات منذ يونيو الصناعة حوالي 480 مليون جنيه إسترليني من إيرادات التذاكر المفقودة ، مما أدى إلى تفاقم عجزها المالي ومشاكلها منذ وباء كورونا.