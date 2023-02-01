اليوم السابع
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لتوصيل المياه لـ285 أسرة بمركز إطسا..

توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد النوعى للأندية الروتارية وشركة مياه الفيوم

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:27 ص
توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد النوعى للأندية الروتارية وشركة مياه الفيوم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد النوعى للأندية الروتارية وشركة مياه الفيوم
كتب أحمد حسن

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شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجالات المشاركة المجتمعية، وتوصيل المياه بقرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، ورفع الوعي المائي وتنمية المجتمع بخدمات مياه الشرب، وذلك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ويمثلها المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس الشركة، والاتحاد النوعى للأندية الروتارية بمصر، ويمثله السيدة علا حسين النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية 2451، وبحضور الدكتور عماد عبدالوهاب، محافظ الروتارى، والمهندس حسام الدين أحمد القبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان.
 
وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه فى إطار مهمة الشركة بتوفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وإنطلاقا من حرصها على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك من أجل توفير حياة كريمة ومستوي معيشة أفضل، وذلك ضمن مجالات تعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب عن طريق توصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب.
 
وقال المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه بموجب البروتوكول يقوم روتاري إنترناشيونال المنطقة الروتارية 2451، بسداد تكلفة توصيل المياه لـ285 أسرة بقري مركز أطسا بمحافظة الفيوم، بإجمالي مبلغ 500 ألف جنيه، علي أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بتوصيل المياه لتلك الأسر فى نطاق مركز إطسا، وفقا للضوابط والاشتراطات المحددة، كما اتفق الطرفان علي أن الفترة الزمنية للبروتوكول 6 أشهر تنتهي في يونيو من العام الحالى.
 
وأوضحت علا حسين النوري، أن المنطقة الروتارية، تتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مُمثلة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في تدبير التمويل والاعتماد المالى اللازم لتنفيذ كل مرحلة، وتحديد عضو من أندية الروتارى ليكون ضمن اللجنة المنوطة بالإشراف على تنفيذ ومتابعة العمل بالمنازل طبقا للشروط المتفق عليها.
 
وأكدت علا النوري، أنه سيتم تطوير 30 منزلاً، وتوصيل وصلات مياه الشرب للبيوت، ومنح المشروعات التنموية الصغيرة لمحدوى الدخل، وتقديم القوافل الطبية للمرضى غير القادرين في جميع التخصصات، وتوعية الأهالي، والاهتمام بصحة الأم والطفل، مشيرة إلى أن التعاون مع جمعية الأورمان فى تنمية القري الأكثر احتياجًا منذ عام 2009 بداية من قرية عرب بني صالح مركز اطحا بحلوان، وقرية قصر الباسل والخمسين والحجر بالفيوم، وقري بني حله وقفطان والصعايدة بمحافظه بني سويف، وقرية الأمير بالأقصر المعروفة بالقرية الملونة، بجانب إعادة إعمار ٤٠ منزلاً بقرية باب الأحرار بالإسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ 210 وصلات مياه، وتسليم مشروعات تنموية صغيرة.
 
من جانبه أوضح المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن الجمعية يسعدها التعاون مع أندية روتارى مصر، فى تنمية وتطوير وإغاثة القرى الأشد احتياجًا، وذلك ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية للتوسع في أنشطة الجمعية لتشمل الأسر غير القادرة والقرى الأكثر فقراً بجميع محافظات الجمهورية.

وزاره الاسكان

شركات المياه

مشروعات المياه

وصلات المياه



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