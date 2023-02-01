تمركز 11 سيارة شفط مياه فى شوارع الدقى لمواجهة الأمطار المتوقعة

كتبت مرام محمد

رفع حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة تجمعات مياه الأمطار المحتملة، وفقا لتقرير الأرصاد الجوية من خلال الاستباقية بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار، وكذا المراجعة الدورية لطلمبات رفع مياه الأنفاق والتأكد من صلاحيتها، والارتكاز بـ11 سيارة شفط في الأماكن الحيوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وارتكزت سيارات شفط المياه في عدد من شوارع حي الدقي، أبرزها شارع التحرير أمام مركز البحوث، وميدان الجلاء، وشارع وزارة الزراعة أمام المصل واللقاح، وشارع جامعة الدول العربية أمام مسجد مصطفى محمود، وشارع ثروت أمام حديقة الأورمان، وشارع ثروت قبل مطلع الكوبرى.

ومن جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسبًا لسقوط الأمطار وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وانتشرت معدات شركات القاهرة والجيزة والقليوبية لمياه الشرب والصرف الصحى، على كافة المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى تحسبًا لسقوط أمطار.

وشهدت عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة ببعض المناطق، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا أمطار خفيفة إلى نتويمة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.