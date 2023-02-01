تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية

قال الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 ستعلن خلال ساعات فور اعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأضاف الدكتور محمد بحيرى لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الاعدادية وجارى المراجعة ورصد الدرجات، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلانها خلال ساعات فور اعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وكان "بحيري" قد أكد أن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد وجه برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وتابع إجراؤها لحظة بلحظة، وشدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، مع ضرورة توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وبلغ عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الاسماعيلية 166 لجنة على مستوى الادرات التعليمية الثمانية بعدد طلاب 26 ألف و555طالب وطالبة.