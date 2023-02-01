تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وأضاف المصدر أنه لن يتم إعلان النتيجة، إلا بعد التدقيق ومراجعة الدرجات حرصا على مصلحة أبناءنا الطلاب.

وكان المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا قد عقد إجتماعا موسعا بحضور حمدى مصطفى وكيل المديرية ، محمد ابو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية ، عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديرى الإدارات التعليمية التسع ، وبحضور موجهى عموم المواد الدراسيه ، عقب إنتهاء إمتحانات الشهادة الاعدادية ، وإمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى ، خلال الإجتماع أثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول أثناء فترة الامتحانات ، منوهاً عن بعض الأخطاء الفردية التى تم تداركها مطالباً بعدم تكرارها فى امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وطالب حمدى بضرورة الإنتهاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، أول بأول، وأكد على ضرورة المراجعة الجيدة على عملية التقدير ورصد وجمع الدرجات، بشكل دقيق، حتى يأخذ كل طالب حقه.

وكان قد أعلن حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بدء إجراء عملية تقدير درجات إمتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 28/1/2023 ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، بضرورة مراعاة نماذج الإجابة والتقديرات وتوزيع الدرجات لصالح الطالب مع مراعاة الدقة والسرية، في أثناء إجراء عملية التقدير لكراسات الإجابة في المواد وأثناء رصد الدرجات وتجميعها.