تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (5) قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط قضية، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (3) قضايا، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1653) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام تم ضبط (29) قضية، فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (285) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (6) قضايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.