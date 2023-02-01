تعرف على أسعار الأسماك والبحريات فى سوق بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

رصد "اليوم السابع"، أسعار الأسماك، فى سوق الأسماك الجديد بمحافظة بورسعيد والتى تختلف بدرجات بسيطة من بائع لآخر على حسب جودة النوع والحجم.

وجاءت الأسعار فى سوق الأسماك كالتالى:

السردين 65 جنيها، الشخرم يبدأ من 55 جنيها، أبو كرش يبدأ من 40 جنيها، شيكال مبطرخ " جمبرى البسطاء" يبدأ من 60 جنيها، طوبار حجم كبير 80 جنيها، والصغير يكون سعره 70 جنيها، شبار أبيض الكيلو 4 سمكات بـ50 جنيها.

ووصل سعر الغطيان البلدى إلى 120 جنيها، والمبطرخه منها وصلت إلى 200 جنيه، والحجم الكبير ومبطرخ وصل سعره إلى 260 جنيها، وجاء سعر السيبيا البلدى بالحجم المتوسط إلى 170 جنيها والكبير بـ200 جنيه، كما جاء سعر الكاليمارى بـ130 جنيها، والوسط 110 جنيهات.

كانت هذه هى الأسعار المتوسطه للكيلو الواحد من كل نوع داخل سوق الأسماك الجديد بنطاق حى العرب فى محافظة بورسعيد والذى يشهد توافد الآلاف أسبوعيًا خاصة فى أيام الإجازات وللعطلات الرسمية.

ويشهد سوق السمك الجديد بحى العرب، إقبالا كبيرًا من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، ويقوموا بمشاركة البائعين الرقص على نغمات الأغانى خلال عمليات البيع والشراء.

ويحرص زوار بورسعيد، على زيارة السوق والذى اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التى يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد.

ويعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالى بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن، وتم تصميمه على أحدث طراز ويعد الأول من نوعه، ويُقام على مساحة 20700 متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محلا للجملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلًا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجستية.