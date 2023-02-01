تضامن أسوان: 91.447 مليون جنيه مشاريع تمكين اقتصادى وخدمات طبية خلال عام

أسوان - عبد الله صلاح

أثنى محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، على حجم المشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان فى تنمية المجتمع والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء محافظة أسوان، وبصفة خاصة فى المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التى قدمتها الجمعية خلال عام 2022 للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز وتشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط فى كل الجوانب.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، لتقرير شامل عن انجازات مكتب مشروعات الأورمان بأسوان خلال عام 2022، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التى قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات المحافظ اللواء أشرف عطيه بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وتضمن التقرير قيام الجمعية "على مدار عام 2022 " بتوزيع 21ألف كرتونة مواد غذائية بتكلفة 5 ملايين و250 ألف جنيه، وتوزيع عدد 750 ألف كيلو لحوم مستورد بتكلفة 57 مليون جنيه، و10 آلاف و250 كيلو لحوم بلدى بتكلفة مليون و793 ألف جنيه، فضلا عن توزيع عدد 7 آلاف و500 بطانية ولحاف بتكلفة مليون و125 ألف جنيه، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتابع شعبان أنه فى المجال الطبى تم إجراء عملية قلب بتكلفة 43 ألفا و700 جنيه، وتسليم عدد 3 أجهزة تعويضية بتكلفة 32 ألفا و775 جنيها، وذلك دعما لذوى الهمم.

ولفت شعبان، إلى أنه تم إعادة إعمار 160 منزلا بتكلفة 20 مليونا و800 ألف جنيه، وتسليم أثاث منزلى لـ100 منزل بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تسليم 306 قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر بتكلفة 402 ألف جنيه.