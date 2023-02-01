تجديد حبس عاطل قتل شخصا أثناء فض مشاجرة فى المنوفية

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عامل لقيامه بقتل شخص أثناء فض مشاجرة بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وذلك لقيامه بقتل شخص أثناء فض مشاجرة بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تلقيهم بلاغا يفيد من مقتل شاب بالانتقال الفورى للرائد رئيس مباحث مركز شرطة منوف، تم ضبط المتهم وبمواجهته أكد أنه أثناء تواجد المجنى عليه لفض مشاجرة بينه وبين شخص أخر وحال قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداهما رأس المجنى عليه، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.