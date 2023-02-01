تجديد حبس شاب وفتاة ألقيا جثة رضيعة بأحد شوارع مصر القديمة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شاب وفتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لطفل حديث الولادة بدائرة قسم الشرطة.

بالانتقال تبين العثور على جثة طفلة أنثى حديثة الولادة، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا وفتاة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وتبين أنهما كل من "يمنى.أ.م"، في العقد الثاني من العمر و"يوسف.ع.ص"، في العقد الثالث من العمر.

بمواجهتهما بكاميرات المراقبة أيدا ما جاء بالتحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.