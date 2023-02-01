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تجديد حبس بائع ورد 15 يوما لاتهامه بالتعدى على مهندس وشقيقه فى المنوفية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:42 م
تجديد حبس بائع ورد 15 يوما لاتهامه بالتعدى على مهندس وشقيقه فى المنوفية حبس
المنوفية - محمود شاكر

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جددت محكمة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، حبس "ي ح"، صاحب محل ورود 15 يوما لاتهامه بالتعدي على مهندس وشقيقه، وإحداث إصابات متفرقة بهما بالمقص، إثر الخلاف على بوكيه ورود بمركز شبين الكوم.
 
كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى كلا من "م ع ف " مهندس بترول، والذى أصيب إصابات متفرقة أدت إلى التدخل الجراحى بـ 50 غرزة جراحية، وشقيقه "م ع ف" والذى تم احتجازه بالمستشفى فى حالة خطرة. 
 
وبسؤال أهلية المصابين، أكدوا أن المتورطين فى إصابة الشقيقين أصحاب محل لبيع الورود بالمنوفية، مؤكدين أنهما تشاجرا مع الشقيقين أثناء قيامهما بشراء الورود، وتم الاعتداء عليهما بالضرب والمقصات، بسبب الاختلاف على سعر بوكية الورد.
 
وتم تحرير المحضر رقم 2498 لسنة 2023 ، جنح بندر شبين الكوم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها سالف الذكر .
 
 

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