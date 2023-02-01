تجار بريطانيون يحذرون: التضخم لم يصل ذروته بعد وزيادة أسعار البقالة بأعلى معدل

كتبت رباب فتحى

قال تجار التجزئة البريطانيون إن تضخم أسعار المتاجر لم يصل بعد إلى ذروته هذا العام، مع توقع أن تظل تكلفة الضروريات الأساسية مرتفعة، بعد أن أظهرت الأرقام تسارع أسعار البقالة بأسرع معدل على الإطلاق، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن أسعار الطعام والشراب والملابس والأشياء الأخرى المباعة في المتاجر وعبر الإنترنت ستستمر في الارتفاع بوتيرة سريعة ، حتى لو تلاشى معدل التضخم الرسمي في المملكة المتحدة لجميع السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الصحيفة أن تضخم أسعار المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة سجل ارتفاعًا قياسيًا ، حيث يضيف 788 جنيهًا إسترلينيًا إلى الفواتير السنوية.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني: "نظرًا لأن تجار التجزئة لا يزالون يواجهون رياحًا معاكسة مستمرة من ارتفاع فواتير الطاقة ونقص العمالة ، فإن الأسعار لم تصل بعد إلى الذروة وستظل مرتفعة على الأرجح على المدى القريب نتيجة لذلك".

وقالت إن انخفاض الأسعار العالمية للنفط والغذاء عن مستويات أعلى العام الماضي سيساعد في تخفيف بعض الضغوط التضخمية.

انخفض معدل التضخم الرسمي في المملكة المتحدة - الذي يقيس نمو الأسعار السنوية في البيع بالتجزئة ولكن أيضًا على نطاق أوسع في وجبات المطاعم وفواتير الطاقة وقص الشعر - من ذروة بلغت 11.1% في أكتوبر إلى ما يزيد قليلاً عن 10% في ديسمبر.

ومع ذلك ، فقد ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص مع تحميل المنتجين تكلفة ارتفاع فواتير الطاقة والمواد الخام. وسجل اتحاد التجزئة البريطاني ارتفاعات كبيرة في السكر والكحول في الشهر الماضي ، وكذلك الفواكه والخضروات.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت أرقام من محللي التجزئة Kantar أن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة بلغ مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 16.7% في الأسابيع الأربعة حتى 22 يناير ، مضيفًا ما يقرب من 800 جنيه إسترليني إلى فاتورة التسوق السنوية النموذجية ، مع ارتفاع أسعار الحليب والبيض وطعام الكلاب بشكل أسرع.

وارتفع الرقم من 14.4% في ديسمبر ، ووصل إلى أعلى مستوى منذ أن بدأ Kantar بتتبع الأرقام في عام 2008. وسترفع الزيادة الأخيرة متوسط فاتورة التسوق السنوي للأطعمة إلى 5،504 جنيهات إسترلينية ، بزيادة قدرها 788 جنيهاً إسترلينياً.