وأوضحت سلطات الطيران الصينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن جميع الركاب على متن الرحلات الجوية المباشرة من كوريا الجنوبية إلى الصين سيخضعون لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) عند الوصول اعتبارا من اليوم، ويتعين على أولئك الذين ثبتت إصابتهم الخضوع للحجر الصحي أو دخول المستشفى.

من جانبها، أكدت سفارة سول في بكين أنه تم إبلاغها من قبل الحكومة الصينية باللائحة الجديدة للمسافرين من كوريا الجنوبية فقط.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في سول "إن الصين يجب ألا تقيد دخول الأشخاص عبر حدودها لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بإجراءات الاستجابة للجائحة".

ويعتبر هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تستهدف كوريا الجنوبية بعد أن شددت سول القيود على المسافرين من الصين الشهر الماضي بسبب الانتشار السريع للحالات الجديدة في الدولة المجاورة.