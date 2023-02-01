اليوم السابع
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بدء فعاليات ملتقى الزهور الأول بثقافة الإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:49 م
بدء فعاليات ملتقى الزهور الأول بثقافة الإسماعيلية.. صور جانب من الفعاليات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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افتتحت شيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع ثقاقة الإسماعيلية، يرافقها محمد رشدى مدير القصر فعاليات ملتقى الزهور الأول للأطفال بالمحافظة، حيث بدأت أعمال الملتقى بالورش الفنية ورشة رسم عن معالم مصر منها الأهرامات، برج القاهرة، طريق الكباش، الأماكن السياحية بالأقصر وأسوان بالإضافة إلى تعريف الأطفال لمعالم مصر بشكل عام. 
 
وورشة تدوير خامات من البيئة، بالإضافة إلى صناعة الورود من خيوط الصوف الملونة والسلك وصناعة اشكال فنية من الورق الملون. 
 
كما أقيمت فقرات لمسرح العرائس للفنان محمد نوح وفرقته المسرحية والتى قدم مجموعة من الفقرات التوعوية مثل المسابقات والمعلومات العامة والفقرات الفنية والتى تصل إلى الطفل بكل سهولة، بالإضافة لبعض الأغانى الوطنية مثل يا حبيبتى يا مصر، أبويا وصانى، عظيمة يا مصر، فات الكتير يا بلدنا وذلك لبث الروح الوطنية فى الأطفال، وشارك بالملتقى 75 طفلا بمختلف الأعمار.
 
جانب من الفعاليات (13)
جانب من الفعاليات (13)

جانب من الفعاليات (2)
جانب من الفعاليات (2)

جانب من الفعاليات (12)
جانب من الفعاليات (12)

جانب من الفعاليات (14)
جانب من الفعاليات (14)

جانب من الفعاليات (4)
جانب من الفعاليات (4)

جانب من الفعاليات (8)
جانب من الفعاليات (8)

جانب من الفعاليات (9)
جانب من الفعاليات (9)

جانب من الفعاليات (1)
جانب من الفعاليات (1)

جانب من الفعاليات (10)
جانب من الفعاليات (10)

جانب من الفعاليات (16)
جانب من الفعاليات (16)

جانب من الفعاليات (5)
جانب من الفعاليات (5)

جانب من الفعاليات (6)
جانب من الفعاليات (6)

جانب من الفعاليات (7)
جانب من الفعاليات (7)

جانب من الفعاليات (3)
جانب من الفعاليات (3)

جانب من الفعاليات (11)
جانب من الفعاليات (11)

جانب من الفعاليات (15)
جانب من الفعاليات (15)

 


الاسماعيلية

وزارة الثقافة

ثقافة الاسماعيلية

ملتقى الزهور الاول

دار الرحمة لرعاية الأيتام



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