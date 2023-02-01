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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:25 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات اجتماع الحكومه - ارشيفية
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات، ومبادرة دعم الصناعات الإنتاجية.
 
وتتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة لمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
 
وسيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة، بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
 
 

مبادرة الصناعة

مبادرة القطاعات الانتاجية

مجلس الوزراء

الحكومة



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