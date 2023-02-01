انعقاد لجنة المرشحين رؤساء ومراقبين لامتحانات الثانوية العامة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

ترأس عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لجنة المقابلات الشخصية المرشحين للعمل، كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022 والمنعقدة بقاعة مدرسة أسوان الثانوية بنات.

وأوضح عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان في "تصريحات صحفية" أنه تسهيلًا للمرشحين، أُجريت المقابلات على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ،أن مقابلات اليوم الأول والمقابلات التى عقدت بالأمس استهدفت المرشحين من إدارة إدفو وديوان المديرية بأسوان، وتستهدف مقابلات اليوم المرشحين من إدارتى أسوان ودراو، بينما تستهدف مقابلات اليوم الثالث والأخير والتى تعقد غدًا المرشحين من إدارتى كوم امبو ونصر النوبة.

وشدد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خلال مقابلات على ضرورة أن يلتزم كل فرد بواجبات عمله، وأن يكون صورة مشرفة لأسوان فى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات، وعليه التعامل مع أى حالات الغش بحزم بما لا يخل بالنظام والهدوء داخل اللجنة.

وانتهت المقابلة بتسليم كل مرشح مظروف يشمل التعليمات الخاصة بعمل كلاً منهم داخل اللجنة كلاً فيما يخصه ومتقدم إليه.

يذكر أنه وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بأسوان، سيتم إحالة المرشحين المتخلفين عن حضور المقابلات الشخصية إلى التحقيق، وإفادة الوزارة بنتائج التحقيق، أو عليهم التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بهم.