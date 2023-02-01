انتظام صرف معاشات فبراير في اليوم الأول

كتب مدحت وهبة

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء، مع استمرار تشكيل لجان لمتابعة الصرف وتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات خلال الحصول على مستحقاتهم.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

على جانب آخر تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة "وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد مع تيسير كافة الإجراءات لهم.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.