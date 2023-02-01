أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارته لليابان، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2" لأن ذلك سيكون على حساب قدراتها الدفاعية.

وذكر التلفزيون اليوناني الحكومي ERT من طوكيو نقلا عن ميتسوتاكيس قوله: "لقد قدمنا ​​دعما عسكريا كبيرا لأوكرانيا، مثل المدرعات، لكننا لن نزودهم بدبابات "ليوبارد-2" لسبب بسيط هو أنها ضرورية للغاية لاستراتيجيتنا الدفاعية. نريد دعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب قدراتنا الدفاعية".

وأعلنت بعض الدول الأوروبية في وقت سابق استعدادها لتوريد دبابات "ليوبارد-2" إلى نظام كييف مثل ألمانيا وبولندا.