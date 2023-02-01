أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارته لليابان، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2" لأن ذلك سيكون على حساب قدراتها الدفاعية.
وذكر التلفزيون اليوناني الحكومي ERT من طوكيو نقلا عن ميتسوتاكيس قوله: "لقد قدمنا دعما عسكريا كبيرا لأوكرانيا، مثل المدرعات، لكننا لن نزودهم بدبابات "ليوبارد-2" لسبب بسيط هو أنها ضرورية للغاية لاستراتيجيتنا الدفاعية. نريد دعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب قدراتنا الدفاعية".
وأعلنت بعض الدول الأوروبية في وقت سابق استعدادها لتوريد دبابات "ليوبارد-2" إلى نظام كييف مثل ألمانيا وبولندا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني -خلال مقابلة خاصة مع تليفزيون "سي إن إن" الأمريكية على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا، إنه لا شك في أنه يتعين أن تظل خطوط الدبلوماسية وقنوات الاتصال مفتوحة أيضًا مع روسيا، وأن المفوضات ستقام في نهاية المطاف بين الطرفين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك بنجاح لإنهاء الحرب.
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