وقال رئيس الوزراء اليوناني -خلال مقابلة خاصة مع تليفزيون "سي إن إن" الأمريكية على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا، إنه لا شك في أنه يتعين أن تظل خطوط الدبلوماسية وقنوات الاتصال مفتوحة أيضًا مع روسيا، وأن المفوضات ستقام في نهاية المطاف بين الطرفين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك بنجاح لإنهاء الحرب.