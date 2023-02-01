المباحث تستمع لأقوال شهود العيان حول حريق مستشفى بالمطرية.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مستشفى النور المحمدى بمنطقة المطرية.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل أحد المستشفيات في منطقة المطرية، بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ليتم محاصرته والسيطرة عليه، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص نقلوا إلي المستشفي القريبة من موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمستشفى فى منطقة المطرية، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق، وتمت عملية إخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.