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مارس المقبل..

المؤتمر السنوى لحقوق حلوان يناقش معوقات نمو الاستثمار الأجنبى المباشر

الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:00 ص
المؤتمر السنوى لحقوق حلوان يناقش معوقات نمو الاستثمار الأجنبى المباشر جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية الحقوق بجامعة حلوان، المؤتمر السنوى الثامن للكلية لعام 2022/2023، شهر مارس المقبل، بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار الأجنبى فى ضوء رؤية مصر 2030 "، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وبرئاسة الدكتورة أمل لطفى عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
 
ويهدف المؤتمر وفيما يلى يرصد" اليوم السابع " أبرز أهداف المؤتمر..

1- تسليط الضوء على أهمية الاستثمار الاجنبى فى تحقيـق التنمية المستدامة فـى ضـوء رؤية مصر 2030

2- مناقشـة المعوقات والإشكاليــات القانونيـة والاقتصاديــــة والعمليــة التـى تعـوق نمـو الاستثمار الأجنبـى المباشـر

3- مناقشة أهم العوامل الاقتصادية والقانونية المؤثرة فى جذب الاستثمارات الأجنبة المباشرة

4 - طرح أهم أسس الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبى المباشر.

5- الوصــول إلى حلـول وآليـات عـمـل حددة لتشجيع الاستثمار الأجنبى بغرض تحقيق النمو الاقتصادى فى ضـوء رؤيـة 2030

 
ويناقش المؤتمر عدد من المحاور منها الجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، وعقود الاستثمار الدولية والقانون الواجب التطبيق عليها ، والاقتصاد الأخضر والاستثمار الأجنبي المباشر فى ضوء تحديات التغير المناخى والمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية ودور الوسائل البديلة فى تسويتها، والحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي، ودور سوق الأوراق المالية وهيئة الاستثمار والرقابة المالية فى تشجيع الاستثمار.
 

حقوق حلوان

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الاستثمار الاجنبى



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