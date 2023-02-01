المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

تعود أحداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة جنوب سوهاج، المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ا.س"، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع.





