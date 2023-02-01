وقال الدكتور هادى العجمى رئيس قسم الدراسات بوزارة الإعلام الكويتية ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تصل الوفود المشاركة بالاجتماع من وزراء الإعلام العربي في 11 من شهر مارس المقبل، تعقد اجتماعات ملتقى الإعلام العربي واللجنة الدائمة للإعلام، والمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العربي في الفترة من 11 - 16 مارس المقبل.

وأضاف أنه خلال الاجتماعات سيتم مناقشة كافة سبل التنسيق مع الدول العربية المشاركة في الاجتماعات وجميع الأنشطة المتعلقة بجامعة الدول العربية، حيث تضم الاجتماعات 21 دولة عربية و17 منظمة دولية لها صفة المراقب بجامعة الدول العربية.