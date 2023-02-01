اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 03:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: إنشاء مركز لخدمة ذوى الهمم والمستثمرين على أعلى مستوى لأهالى سيناء

الأربعاء، 01 فبراير 2023 03:00 ص
الكهرباء: إنشاء مركز لخدمة ذوى الهمم والمستثمرين على أعلى مستوى لأهالى سيناء الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تم انشاء مراكز خدمة العملاء بقطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بمبلغ 8 مليون جنيه ويشمل مركز خدمة لذوى الهمم بأحدث الوسائل لأنهاء مصالحهم فورا علاوة على مركز خدمة المستثمرين وبه صالة لخدمة المستثمرين على أعلى مستوى لخدمة أهالى سيناء.

وأضاف حمزة أنه تم إنشاء صالة خدمة عملاء للجمهور وبه عدد 14 شباك امامى وخلفى يقدم خدمة مميزة للمواطنين ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالشركة و مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن انهاء الخدمات دون الاحتياج الى احد باى من العاملين بالشركة، موضحا أنه تم تجهيز سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الالى لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين ( مركز خدمة متنقل ).

وتابع حمزة، أن قطاع جنوب سيناء والذى يضم كل من رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، الطور، سانت كاترين، شرم الشيخ و دهب و نويبع و طابا ويشمل حوالى 45 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (119 ألف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022 وتم ادخال المنظومة الجديدة للعدادت مسبوقة الدفع حيث وصل عدد المشتركين (43 ألف)، وايضا تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة بلغت مليار و 700 مليون جنيه.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شمال سيناء

جنوب سيناء

وزارة الكهرباء

ايمن حمزه



الموضوعات المتعلقة

بعد مطالبة مواطن بسداد 2 مليون جنيه.. الكهرباء تلزم شركات التوزيع بإسقاط تراكمات العدادات.. تطبيق القانون بسقوط المديونية على المستهلك حال الخطأ فى المحاسبة.. موسى عمران: المواطن مش هيتحمل أخطاء شركة التوزيع

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:00 م

الكهرباء تقرر سقوط مديونية عداد الكهرباء لأكثر من عام.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:00 ص

الكهرباء: "واصل" هدفه تقديم خدمات الوزارة إلكترونيا لذوى الهمم

الأربعاء، 25 يناير 2023 03:00 ص

الرئيس السيسى: أضفنا ضعف شبكة الكهرباء الموجودة فى مصر.. ويعلن تنظيم فعاليات كبيرة فى العريش ورفح والشيخ زويد للاحتفال بالقضاء على الإرهاب.. ويؤكد: هناك محاولات دائمة لتضليل الناس وعندى ثقة فى الشعب

الإثنين، 23 يناير 2023 04:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة