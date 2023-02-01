اليوم السابع
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الكنيسة ترسم 100 شماس جدد بكنيسة مار مرقس فى منطقة النزهة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 07:07 م
الكنيسة ترسم 100 شماس جدد بكنيسة مار مرقس فى منطقة النزهة رسامة شمامسة
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، القداس الإلهى بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بمنطقة النزهة 2 أبو رجيلة، التابعة لكنائس القطاع، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 100 من أبناء كنائس القطاع في رتبة إبصالتس (مرتل).

100 شماس
100 شماس

 

وتستضيف الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى الحادى عشر من فبراير المقبل العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر وذلك بحضور رؤساء الكنائس الخمس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الروم الأرثوذكس، الكنيسة الأسقفية.

 

ويشهد الحفل تسليم الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر من كنيسة الروم الأرثوذكس للكنيسة الأسقفية وذلك وفقًا للوائح المجلس التى تمنح منصب الأمين العام كل عامين لكنيسة مختلفة من الكنائس الخمسة الأعضاء.

 

ويحضر الحفل أيضًا الأعضاء الممثلين للكنائس بالمجلس وأعضاء اللجان الفرعية مثل لجان المرأة والشباب والرعاة.

جانب من الشمامسة
جانب من الشمامسة

 

الجدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع فى عضويتها خمسة كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.

 

ويسعى المجلس لنبذ أية خلافات مذهبية ومحاربة التعصب والتطرف بين المسيحيين بعضهم البعض، دون أن يتدخل فى معتقدات كل طائفة، وينظم مؤتمرات تجمع شباب الكنائس عبر لجانه المختلفة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه مارمرقس

النزهه



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