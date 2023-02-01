اليوم السابع
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الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:26 م
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بحضور رؤساء الكنائس..

الكنيسة الأسقفية تستضيف العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر

الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:26 م
الكنيسة الأسقفية تستضيف العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر كاتدرائية جميع القديسيين
كتب: محمد الأحمدى

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تستضيف الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى الحادى عشر من فبراير المقبل العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر وذلك بحضور رؤساء الكنائس الخمس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الروم الأرثوذكس، الكنيسة الأسقفية.

 

ويشهد الحفل تسليم الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر من كنيسة الروم الأرثوذكس للكنيسة الأسقفية وذلك وفقًا للوائح المجلس التى تمنح منصب الأمين العام كل عامين لكنيسة مختلفة من الكنائس الخمسة الأعضاء.

 

ويحضر الحفل أيضًا الأعضاء الممثلين للكنائس بالمجلس وأعضاء اللجان الفرعية مثل لجان المرأة والشباب والرعاة.

 

الجدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع فى عضويتها خمسة كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.

 

ويسعى المجلس لنبذ أية خلافات مذهبية ومحاربة التعصب والتطرف بين المسيحيين بعضهم البعض، دون أن يتدخل فى معتقدات كل طائفة، وينظم مؤتمرات تجمع شباب الكنائس عبر لجانه المختلفة.


الكنيسه الاسقفيه

مجلس كنائس مصر

الكنيسه الكاثوليكيه

كنيسه الروم الارثوذكس



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