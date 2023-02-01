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القبض على سائق لقيامه بالإصطدام بسيدة محدثاً إصابتها ووفاتها في القاهرة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:18 م
القبض على سائق لقيامه بالإصطدام بسيدة محدثاً إصابتها ووفاتها في القاهرة القبض على سائق- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث مصادمة أدى إلى وفاة سيدة، بالإنتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص وأكد أنه حال عبور سيدة مقيمة بدار السلام الطريق محل البلاغ، اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار بها، مما نتج عنه إصابتها والتى أودت بحياتها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة "نصف نقل" وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلال سيارته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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