اليوم السابع
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الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:58 ص
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القبض على سائق لاتهامه بإشعال النار فى سيارة بمنطقة العمرانية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:57 ص
القبض على سائق لاتهامه بإشعال النار فى سيارة بمنطقة العمرانية حريق سيارة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بإشعال النار بسيارة مدرس في العمرانية بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي مركونة بشارع في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال كشف كاميرات المراقبة أن سائق وراء إشعال النار بالسيارة، بسكب مادة مشتعلة عليها، بسبب خلافات بين المتهم ومالك السيارة. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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