العثور على جثة سيدة متحللة فى مصرف بإحدى قرى الشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متحللة لسيدة بمياه مصرف بقرية جزيرة السعادة، حيث تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بوجود جثة طافية بمياه مصرف بقرية جزيرة السعادة دائرة مركز أبو حماد.
انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها جثة لسيدة مجهولة الهوية وفى حالة تحلل، فتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية المتوفاة.
وفى سياق متصل، لقى شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بالطريق الإقليمى تجاه بنها نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين.
انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة التخطي الخاطئ وذلك بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين، وأسفر الحادث عن مصرع "فارس إ أ" 21 عاما مقيم منيا القمح، وإصابة شاب آخر، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى السعديين والتحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ولحين إصدار قرارها بالدفن، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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