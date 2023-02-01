الصحة: تنظيم قافلة طبية للأسنان بحى الأسمرات بمشاركة خبير مصرى بالخارج

كتب وليد عبد السلام

نظمت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء قافلة طبية في تخصص الأسنان، بحي الأسمرات محافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتورة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقد شارك في تقديم الخدمات الطبية بالقافلة الدكتور مدحت مُنجي الخبير في طب الأسنان بمصر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من 30 عامًا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة الخبير الأمريكي تأتي في إطار التعاون بين وزارتي الصحة والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن مبادرة مشاركة الأطباء المصريين بالخارج لدعم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف "عبدالغفار" أن الخبير الأمريكي وقع الكشف الطبي على أهالي وسكان حي الأسمرات من كبار السن والشباب والأطفال، مؤكدًا أهمية ذلك التعاون في تبادل الخبرات العلمية والطبية بين الأطباء المصريين بالخارج ونظرائهم بالداخل بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأهالي في المناطق الأكثر احتياجًا، وتطبيق أحدث بروتوكولات العلاج.

وخلال الزيارة أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة عن سعادتها بتواجدها بالقافلة مؤكدة اعتزازها بالتعاون والتنسيق المستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في عدد من المجالات ذات الشأن المشترك، مشيرة إلى أن التعاون فيما يخص القوافل الطبية جاءت استجابة لطلب الأطباء بالخارج في إطار جهودهم ومساهماتهم التطوعية التي يقدمونها للوطن.

كما أكدت الوزيرة أن قطاع الخدمات الطبية يمثل ركنا رئيسا في منظومة بناء الإنسان المصري وفق ما تتطلع إليه القيادة السياسية، مؤكدة أن الدكتور مدحت مُنجي، من الأطباء النابغين بالخارج وجاء لتوفير العلاج لأهل بلده، منوهه إلى مشاركته جاءت انطلاقا من فكرة المسئولية المجتمعية للمصريين بالخارج من أطباء وعلماء في المجال الطبي ورغبتهم في أن يدعموا غير القادرين من أبناء وطنهم ويوفروا لهم الخدمة الطبية والرعاية الصحية دون أي مقابل مادي وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه القوافل الطبية لها أهمية بالغة وفقا لما توليه الدولة المصرية لقطاع الصحة، حيث وضعت الدولة صحة المصريين كأولوية قصوى لها، وتم تخصيص لها جزء كبير من الموازنة للدولة وتوجيهها للمشروعات الصحية والعديد من المبادرات التي يتم إطلاقها والتي تستهدف مختلف الأمراض، حرصا على ان يكون الأنسان المصري بصحة جيدة، موضحة أن هذه القافلة ليست القافلة الأولى التي يشارك بها المصريين بالخارج لتوفير العلاج للفئات الأكثر احتياجا أو إجراء العمليات الجراحية بالمجان رغبة منهم في المشاركة في توفير حياة كريمة للمصريين.

ومن جانبه، أكد الدكتور مدحت منجي، الخبير في طب الأسنان في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، دعمه لفكرة مشاركة الأطباء المصريين في الخارج لخدمة المصريين من غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أنه شارك من قبل في القوافل الطبية.

واقترح الدكتور منجي تعزيز هذه القوافل الطبية وتكرارها، والسعي لدعمها بالمستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة، داعيًا الخبراء المصريين بالخارج في المجال الطبي للمشاركة في مثل هذه القوافل الطبية لدعم الأسر المصرية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا ردًا للجميل لوطنهم.

وعلى هامش الزيارة، طالبت السيدة الوزيرة الدكتور منجي بالمشاركة أيضًا في تدريب أطباء الأسنان المصريين حديثي التخرج وطلبة طب الأسنان، دعمًا لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري، استفادة من خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال فترة عمله بالخارج، وبدوره أبدي الدكتور منجي استعداده التام للتعاون في هذا الشأن مشيرًا إلى أن التدريب جزء مهم جدًا من عمل الطبيب والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال تخصصة.

وخلال الجولة، اجرت السفيرة سها جندي حوارا مع المواطنين في القافلة الطبية، حيث أشادوا بالتعامل الطبي من قبل الخبير المصري والفريق المعاون له من وزارة الصحة، واستيعاب كافة المترددين على القافلة الطبية، معربين عن امتنانهم للقيادة السياسية لما تقوم به من جهود للعناية بصحة المواطنين، مؤكدين أن ما يحدث في مصر حاليا يعد نقلة للأجيال المقبلة.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت السفيرة سها جندي مركز الأسمرات 3 للرعاية الصحية الأولية، بحي الأسمرات، مشيدة بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين كما اشادت بجهود العاملين بالوحدة من أطقم أطباء وتمريض في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بصحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، أن مشاركة الدكتور مدحت منجي تأتي للسنة الثانية على التوالي، موضحًا أن القافلة تقدم خدمات الفحص العام وعلاج الجذور، وتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات الحرجة للمتابعة بالمستشفيات.