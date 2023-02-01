الصحة تحذر 3 فئات من الخروج فى العواصف الترابية: الأكثر عرضة للتأثر

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء دافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعى، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المنزل فى الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة، إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

وقالت إن هناك ثلاث فئات هي الأكثر عرضة للإصابة ببعض المشكلات الصحية في هذا الطقس، موضحة أنهم مرضى الحساسية، وأصحاب أمراض الجهاز التنفسي ومرضى القلب والسكر.