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الصحة: الدفع بـ12 سيارة إسعاف لحريق بأحد المستشفيات التابعة لأحد الجمعيات

الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:16 م
الصحة: الدفع بـ12 سيارة إسعاف لحريق بأحد المستشفيات التابعة لأحد الجمعيات الدفع بسيارات الإسعاف
كتب: وليد عبدالسلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، الدفع بـ 12سيارة إسعاف، لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل إحدى المستشفيات التابعة لأحد الجمعيات الأهلية  بالمطرية بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن  الحصيلة الاولية للحادث تشير الى إصابة 32 مواطنًا ، وثلاث حالات وفاة ، مشيرًا الى تقديم الخدمات الاسعافية ل 4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات ، فيما تم نقل 14 مصابًا الى مستشفي الزيتون التخصصي، و11 مصابًا لمستشفى المطرية، و2 مصاب الى مستشفى عين شمس، ومصاب الى مستشفى سيد جلال الجامعى.

وأكد عبدالغفار أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع مستجدات الحريق، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، مؤكدا على توافر جميع الأدوية، وأكياس الدم بمختلف الفصائل في جميع مستشفيات.

وأشار عبدالغفار إلى أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور، واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة، موضحا أنه أعداد الإصابات المعلنة جاءت نتيجة الحصر المبدئي وجارى المتابعة.


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