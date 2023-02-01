وصرح الجنرال بأنه على الرغم من تحديد الدستور فرض حالة الطوارئ لفترتين فقط إلا أن الأوضاع غير الاعتيادية الحالية تتطلب تمديد الطوارئ مرة أخرى، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.



وتابعت الشبكة أن الجنرال لم يحدد جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات، والتي لا يمكن إجراؤها خلال حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن منتقدين يقولون إن الانتخابات ربما تكون صورية لتمكين الجيش من البقاء في السلطة.