أعلن رئيس المجلس العسكرى فى ميانمار الجنرال مين أونج هلاينج اليوم /الأربعاء/ ، تمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ستة أشهر جديدة، وذلك خلال اجتماع للقادة نقله الإعلام الرسمى.
وصرح الجنرال بأنه على الرغم من تحديد الدستور فرض حالة الطوارئ لفترتين فقط إلا أن الأوضاع غير الاعتيادية الحالية تتطلب تمديد الطوارئ مرة أخرى، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.
وتابعت الشبكة أن الجنرال لم يحدد جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات، والتي لا يمكن إجراؤها خلال حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن منتقدين يقولون إن الانتخابات ربما تكون صورية لتمكين الجيش من البقاء في السلطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة