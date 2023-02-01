"الزراعة" تصدر 5 توصيات لمزارعي القمح خلال شهر فبراير.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

أصدر معهد المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية عدد من التوصيات الفنية لمزراعي القمح خلال شهر فبراير، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواجد مع المزراعين وتدعم الدعم الفني والإرشادي لهم بصفة مستمرة .

أكد الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح أن هناك 5 توصيات يجب على مزارعي القمح اتباعها خلال هذا الشهر حيث يكتمل فيه نمو السنابل وهي:

1- الانتهاء من التسميد الازوتى قبل طرد السنابل وكذلك إضافة الأسمدة الورقية إذا احتاج النبات إليها قبل طرد السنابل .

2- عدم تعطيش النباتات خلال هذه الفترة نظراً للارتفاع الطفيف فى درجة الحرارة مع التوصية بعدم الرى أثناء هبوب الرياح تجنبا للرقاد.

3- الفحص الدورى للأمراض وبخاصة الصدأ الأصفر خلال هذه الفترة وسرعة الرش بالمبيدات الموصى بها أن وجدت الإصابة.

4- الفحص الحشرى باستمرار وبخاصة فى الوجه القبلى لحشرة المن ومكافحتها بالمبيدات الموصى بها وعدم إهمالها لضرها الشديد على المحصول .

5- النقاوة اليدوية للحشائش المتخلفة بعد عملية الرش.