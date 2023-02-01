اليوم السابع
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الأربعاء، 01 فبراير 2023 05:00 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:11 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلا من العميد محمود وهدان للتعزية فى وفاة الدكتور محمد نور فرحات، والعميد دكتور وليد أحمد سلامة للتعزية فى وفاة حرم المرحوم الفريق عبد الرحمن محمد أمين، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.


الرئيس السيسى

وفاة الدكتور محمد نور فرحات

وفاة حرم المرحوم الفريق عبد الرحمن

مندوبين للتعزية



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