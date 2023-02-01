الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلا من العميد محمود وهدان للتعزية فى وفاة الدكتور محمد نور فرحات، والعميد دكتور وليد أحمد سلامة للتعزية فى وفاة حرم المرحوم الفريق عبد الرحمن محمد أمين، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزيةالأربعاء، 01 فبراير 2023 04:11 م
الرئيس السيسى
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