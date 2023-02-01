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الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره الموريتانى لتعزيز التعاون العسكرى

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:36 ص
الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره الموريتانى لتعزيز التعاون العسكرى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الفريق "حنن ولد سيدي" وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لاسيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.
 
وخلال الاجتماع، سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى الرئيس السيسى من الرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني"، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

السيسي

الرئيس السيسي

وزير دفاع موريتانيًا

موريتانيا

التعاون العسكري بين مصر وموريتانيا

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