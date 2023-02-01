الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره الموريتانى لتعزيز التعاون.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الفريق "حنن ولد سيدي" وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة.



الرئيس

- يأتى اللقاء فى إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين

- تفعيل التعاون المشترك بين مصر وموريتانيا فى المجالات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب

- استلم الرئيس السيسى رسالة خطية من الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى

- تضمنت الرسالة تأكيد حرص موريتانيا على توطيد وتعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين