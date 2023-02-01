اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره الموريتانى لتعزيز التعاون.. إنفوجراف

الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:22 ص
الرئيس السيسى يتسلم رسالة من نظيره الموريتانى لتعزيز التعاون.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الفريق "حنن ولد سيدي" وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة. 
 
الرئيس
الرئيس

- يأتى اللقاء فى إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين

- تفعيل التعاون المشترك بين مصر وموريتانيا فى المجالات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب 

- استلم الرئيس السيسى رسالة خطية من الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى 
 
-  تضمنت الرسالة تأكيد حرص موريتانيا على توطيد وتعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين

السيسي

الرئيس السيسي

وزير دفاع موريتانيا

موريتانيا

التعاون العسكري بين مصر وموريتانيا

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