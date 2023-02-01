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قال الرئيس التونسي قيس سعيد "نحن نخوض اليوم معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة ولابد من تطبيق القانون ولا يمكن أن يترك أعداء الدولة والوطن والشعب خارج المساءلة".



وأكد الرئيس التونسي - في كلمة ألقاها خلال اجتماعه بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة التونسية مع عدد من القيادات الثلاثاء- "دور الأمن والقضاة الشرفاء في للتصدي لمن تآمروا على الدولة في السنوات الماضية، والذين ما يزالون إلى حد الساعة يتآمرون على الدولة وعلى الشعب، مضيفا أنه لا يمكن التعلل من جهات معينة بالإجراءات وأن تبقى قضايا دون نشر بسبب التخفي وراء تلك الإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة".

يذكر ان الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أجرى تعديلا وزاريا على الحكومة شمل وزارتي التربية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن سعيّد قرر إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه:

ـ محمد على البوغديرى، وزيرا للتربية خلفا لفتحى السلاوتى.

ـ عبد المنعم بلعاتى، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلفا لمحمود إلياس حمزة.

وكان حمزة، والسلاوتي، تسلما منصبيهما بموجب التشكيلة التي قدمتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لسعيّد الذي صادق عليها في 11 أكتوبر عام 2021.