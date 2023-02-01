وأكد الرئيس التونسي - في كلمة ألقاها خلال اجتماعه بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة التونسية مع عدد من القيادات الثلاثاء- "دور الأمن والقضاة الشرفاء في للتصدي لمن تآمروا على الدولة في السنوات الماضية، والذين ما يزالون إلى حد الساعة يتآمرون على الدولة وعلى الشعب، مضيفا أنه لا يمكن التعلل من جهات معينة بالإجراءات وأن تبقى قضايا دون نشر بسبب التخفي وراء تلك الإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة".