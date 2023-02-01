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الرئيس التونسى يُعفى مدير عام حرس الحدود وعدد من قادة الأمن من مناصبهم

الأربعاء، 01 فبراير 2023 05:52 م
الرئيس التونسى يُعفى مدير عام حرس الحدود وعدد من قادة الأمن من مناصبهم قيس سعيد
كتب محمد جمال

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أعفى الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الأربعاء، مدير عام حرس الحدود وعدد من قادة الأمن من مناصبهم، حسبما ذكرت صحيفة الشروق التونسية.

 

ويذكر أن الرئيس التونسى قيس سعيد كان قد أجرى تعديلا وزاريا على الحكومة شمل وزارتى التربية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى.

 

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أن سعيّد قرر إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه:

ـ محمد على البوغديرى، وزيرا للتربية خلفا لفتحى السلاوتى.

ـ عبد المنعم بلعاتى، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلفا لمحمود إلياس حمزة.

وكان حمزة، والسلاوتي، تسلما منصبيهما بموجب التشكيلة التي قدمتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لسعيّد الذي صادق عليها في 11 أكتوبر عام 2021.


تونس

قيس سعيد

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