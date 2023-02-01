الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا ، مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه.

وجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء (فيلا سكنية سيارات) ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.