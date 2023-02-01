الداخلية تضبط 1543 قضية تموينية متنوعة بين حجب سلع وبيع بأزيد من السعر

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط (1543) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة فى إطار جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

توصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1543) قضية تموينية متنوعة من بينها:

-ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (11,250 طن أرز أبيض "عينى") وكذا ضبط (16) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (7,309 طن أرز أبيض "عينى") ، (27) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (65,391 طن أرز شعير "مستندى").

-ضبط قضية حجب أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت (طن أعلاف داجنة "عينى")، وضبط قضية بيع بأزيد "أعلاف حيوانية" بمضبوطات بلغت (2 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، (10) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (167,485 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 54 طن عبوة إضافات أعلاف حيوانية - 24 طن أسمدة ومخصبات زراعية "عينى").

- ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الغذائية بمضبوطات بلغت (11,900طن سلع ومواد غذائية متنوعة) ، وكذا ضبط (638) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (13,830 طن دقيق أبيض "عينى" –2,404 "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 5 طن أسمدة زراعية "عينى" – 3869 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (468) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" –قضية تجميع بطاقات تموينية – 161 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 144 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 153قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (10,150 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 1,500 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 118بطاقة تموينية ذكية).

- ضبط (31) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,996طن سكر تموينى "عينى" – 339696 لتر مواد بترولية "عينى" –576 عبوة زيت تموينى - 850 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى").. بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (136,230طن "مستندى – عينى") أبرزها (10,150 طن دقيق بلدى "مستندى" –1,500طن دقيق بلدى "عينى" – 13,830 طن دقيق أبيض "عينى" – 18,559 طن أرز أبيض "عينى " - 65,391 طن أرز شعير "مستندى" – 14,304 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 1,996 طن "سكر" تموينى "عينى" 576 عبوة زيت تموينى – 3869 عبوة سجائر –54 عبوة إضافات أعلاف حيوانية 339696 لتر مواد بترولية "عينى" – 118 بطاقة تموينية ذكية - 170,485طن أعلاف حيواينة "عينى" – 29 طن أسمدة ومخصبات زراعية "عينى" – 850 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى") كان أبرزها الآتى:

-ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته كمية قدرها (9,9 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 8,75 طن أرز أبيض عينى) معبأة داخل عبوات وشكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط (مالكى والمديرين المسئولين عن عدد 9 مخابز سياحية "بدون ترخيص" كائنين بمحافظات "الجيزة – القاهرة - القليوبية") ، وبحوزتهم كمية قدرها (12,25طن دقيق أبيض) معبأ داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

- ضبط (مالك منخل "بدون ترخيص" - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (10,5 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه لإعادة نخله وطرحه للبيع كونه دقيق حر للإتجار به فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

- ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية قدرها (3,5 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية - بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (5 طن أسمدة زراعية "كبريتات كالسيوم") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (27) قضية بنطاق محافظتى "دمياط - الشرقية"، بمضبوطات بلغت (65,391 طن أرز شعير "مستندى").

كما إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريات أمن "الشرقية - الإسماعيلية" بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعهم مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء حيث أسفرت الجهود عن ضبط (7) قضايا بمضبوطات بلغت (327226 لتر مواد بترولية "عينى").ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته (4,55 طن " دواجن مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (2,65 طن "مصنعات لحوم – لانشون – أسماك مدخنة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط (المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته (2,5 طن "سكر حر – زيت طعام" ، 1,25طن دقيق أبيض "عينى" – 500 كيلو جرام لحوم مجمدة) بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن صيدلية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج، وبحوزته (26600 قرص أدوية – ومكملات غذائية ومهدئات") بدون مستندات ومجهولة المصدر ، ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط (54) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4661 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.