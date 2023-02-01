التنمية المحلية: غلق 3 موانئ وسقوط 7 أعمدة إنارة بسبب الطقس السيئ بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع مع غرفة العمليات المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات، إجراءات التعامل مع أى أزمة طارئة، وإجراءات شفط تراكمات مياه الأمطار، وذلك فى ضوء تعرض البلاد إلى تقلبات جوية أدت إلى تعرض بعض المحافظات لسقوط أمطار متفاوته الشدة، وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية التى أكدت على استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ ، وتكثيف تواجد القيادات المحلية الميدانى وجميع الأجهزة التنفيذية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى معها.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الصادر اليوم الاربعاء 1/2/2023 تتضمن استمرار غلق ميناء برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ وميناء العريش البحرى بمحافظة شمال سيناء نظراً لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، كما تم غلق اليوم ميناء السخنة بمحافظة السويس، فيما شهدت أغلب المحافظات الساحلية طقس غير مستقر وهبوب رياح متفاوتة الشدة مما أدت إلى سقوط عدد (5) أعمدة إنارة على الطريق الساحلى الدولى قبل قرية مصفق بمركز مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وعدد ( 2) عمود كهرباء بمحافظة كفر الشيخ ولم يؤثر ذلك على حركة سير الطرق وجارى الإصلاح، وحدث نفوق عدد (1) ماشية نتيجة صعق كهرباء بكفر الشيخ.

كما أشار التقرير الى سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على أحياء منتزه أول وثان والجمرك ووسط وشرق وعامرية ثان وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وعلى مدينتى مرسى مطروح وبرانى بمحافظة مطروح وجارى رفع التراكمات ، فيما سقطت أمطار متوسطة على مدينة دمياط بمحافظة دمياط وجارى رفع تراكمات المياه ،مع استمرار رفع تراكمات المياة بمدنتى مصيف بلطيم وبرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ويتم التعامل مع التجمعات التى تم رصدها بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ولفت التقرير إلى استقرار الحالة العامة فى باقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح، مع وجود غيوم ونشاط للرياح، ولم يتم رصد أى معوقات سواء بالطرق او المرافق العامة او الموانئ بالمحافظات، وجارى المتابعة أولاً بأول.

ووجه الوزير الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار بتعميم عدة توصيات وتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم ، تتضمن: الإبتعاد عن أى أشجار أو لافتات إعلانية أو أعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وتوخى الحذر أثناء القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى فى الضرورة القصوى وبحذر شديد ، و عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث برق تجنبا لخطر الصعق ، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو فى أماكن احتمال سقوطها .

وشدد وزير التنمية المحلية على استمرار رفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات المعرضة لسقوط أمطار، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات .